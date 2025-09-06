いまや“ものまね”界のトップランナーともいえる原口あきまさ。代名詞である明石家さんまのものまねは、もはや名人芸の域であり、ほかにも石橋貴明、加藤浩次、東野幸治など大物芸人のものまねも多数。自身のYouTubeチャンネルで検証、カウントしたものまねの数は、なんと200種類を誇る。そんな原口が、芸能生活30周年を2024年に迎え、「原口あきまさ30周年記念ライブ〜我夢謝裸〜」を故郷の福岡（9月27日）と大阪（10月12