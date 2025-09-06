◇パ・リーグ日本ハム0−2オリックス（2025年9月5日京セラD）日本ハムは5日、敵地・京セラドームでのオリックス戦試合開始が1時間30分遅れる移動トラブルに見舞われると試合にも惜敗。首位ソフトバンクに優勝マジック点灯を許した。台風15号の影響で東京駅から乗車した新幹線が2度の運転見合わせ。新大阪駅到着が当初の予定よりも4時間21分遅れるなど、ドタバタ移動の影響もあっての黒星で正念場を迎えた。試合開始は予