「4000通もの応募があったそうで、私も姉も、たいへん驚きました」そう話すのは、叶姉妹の妹・美香。8月30日、都内の会場で、叶姉妹による「プレミアム・トークショー」が開催された。この日、彼女たちは「スペシャルな同窓会にお呼びしたいスターNo.1」として登場。約8倍の高倍率を勝ち抜き、当選した約600名のファンが集まった会場にオーラ満開で叶姉妹が姿を現すと、大きな拍手が巻き起こった。トークは、叶姉妹にとって