「景気減速」「デフレ」「米中対立」「過剰生産」「邦人拘束」…。難しい、怖い、危ない。そんなイメージばかりが先行しがちな中国ですが、実際のところはどうなのか？長らく中国ビジネスに携わり、2023年4月から中国日本商会会長を務める本間哲朗パナソニックホールディングス株式会社代表取締役副社長執行役員・中国北東アジア総代表に中国でビジネスをすることの面白さや今最も注目すべきポイント、さらに日中ビジネスの将来