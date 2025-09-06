記録的な大雨のあとは再び猛暑です。きのうにかけて台風や前線の影響で、太平洋側を中心に大雨に見舞われました。きょうは一転、台風一過の晴天で、厳しい残暑になりそうです。昨夜、台風15号は温帯低気圧に変わり、日本の東で前線に取り込まれました。きょうは大陸から晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるため、久しぶりに全国的に晴れるでしょう。関東から西で35℃以上の猛暑日が復活しそうです。ただ、比較的からっとした暑さ