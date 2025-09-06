中日１−０巨人（セ・リーグ＝５日）――中日が投手戦を制した。五回、ボスラーが唯一の得点となるソロを放った。柳が６回４安打無失点で３勝目。巨人は１失点で投げ切った山崎を援護できなかった。「セ最高峰の先発」投げ合った中日の柳が、「今のセ・リーグで最高峰のスターター（先発）」とたたえた賛辞にたがわない力投だった。巨人の山崎はソロのみの１失点で試合を投げ切ったが、援護がなく４敗目。孤軍奮闘は実らず、無