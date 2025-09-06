日本新聞協会は10月19日、子育て世代向けのオンラインセミナー「『読む力・考える力』の伸ばし方」を開催する。参加無料で、午前10時20分から正午まで。東大医学部在学中に司法試験に合格したオンライン予備校「河野塾」の河野玄斗代表や、中高入試の過去問題集を出版する「声の教育社」の後藤和浩社長が登場。近年の出題傾向を踏まえ、読解力や思考力を伸ばすための新聞活用術を語り合う。申し込みは新聞協会の新聞PRサイト