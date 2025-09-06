シンガーソングライターのピコ太郎さんが警視庁の交通イベントに登場し、交通安全を呼びかけました。シンガーソングライターピコ太郎さん「（交通ルールを）知ってるか、知ってないかっていうのは重要ですから、知ってると気をつけますからね」きのう、東京・北区で警視庁赤羽署など3署による交通イベントにシンガーソングライターのピコ太郎さんが登場。ピコ太郎さんは参加者と一緒に、自転車の交通ルールや反射材の重要性など