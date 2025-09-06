ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比220.43ドル安の4万5400.86ドルで取引を終えた。米雇用減速に伴う景気の先行きへの懸念から、売り注文が膨らんだ。8月の米雇用統計は、非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を大幅に下回った。失業率も悪化し、投資家がリスク回避姿勢を強めた。朝方は取引時間中の高値を更新する場面もあったが、その後売り優勢に転