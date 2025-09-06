コメの平均価格が、2週間ぶりに「値上がり」に転じました。農水省が発表したコメ5キロあたりの最新の平均価格は、前の週より115円上がって3891円でした。2週間ぶりの上昇です。価格の高い新米が出回り始めていることが主な要因とみられ、農水省とは別の2つの調査でも平均価格が前の週から上がっています。また、今後3か月の価格見通しも過去最大の上昇幅を記録していて、猛暑や少雨による新米価格への影響が懸念されています。