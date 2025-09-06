ムーランドロンシャン賞・Ｇ１（７日・仏パリロンシャン）の騎乗騎手、ゲート番が５日、決定した。１２頭立てで行われ、日本から唯一参戦するゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷）はギュイヨン（仏国）と新コンビを組み、ゲート番７（馬番５）に決まった。Ｇ１・３勝馬のロザリオン（牡４歳、英国）はゲート番１１（馬番３）となった。