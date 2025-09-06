歌手橋幸夫さんが9月4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。82歳だった。所属する夢グループが5日、発表した。映画「舞妓さん」シリーズなどで共演した俳優倍賞千恵子（84）がコメントを寄せ「びっくりして言葉もありません。映画でたくさん共演させていただきました。2人ともあのころはとても忙しかったけど、本当に楽しい撮影の毎日でした。撮影所がある京都で、おいしいものを食べにつれて行ってもらったこともい