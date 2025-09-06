歌手橋幸夫さんが9月4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。82歳だった。所属する夢グループが5日、発表した。日本歌手協会会長の田辺靖雄（80）がコメントを寄せ「もう驚きのひと言しかありません。デビューのころからよくご一緒が多く、数年前までテレビ局でお会いしても『元気かい〜？』と声をかけていただきました。これからも歌謡界、歌手協会を空から見守ってください」と伝えた。