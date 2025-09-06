歌手橋幸夫さんが9月4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。82歳だった。所属する夢グループが5日、発表した。ヒット曲「今夜は離さない」で橋さんとデュエットした安倍理津子（76）がコメントを寄せた。「こんなに早くお別れが来るとは思いませんでした。ショックで言葉が見つかりません。雲の上の方と歌えて、本当に光栄でした。ステージで慣れはよくないということを学ばせていただきました」と悼んだ。