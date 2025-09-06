ÆüËÜ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï3Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Ë3-2¡Ê20-25¡¢25-20¡¢22-25¡¢25-22¡¢15-12¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿27ÆÀÅÀ¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤¬¡¢¾¡ÍøÄ¾Á°¤Ë¸«¤»¤¿ÃúÇ«¤Ê¥×¥ì¡¼¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Âè5¥»¥Ã¥È¡¢14-12¤ÈÆüËÜ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¡£ÏÂÅÄ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î