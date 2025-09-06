「彼が以前から仲良くしている芸能関係者に“噂”はあったので、わりと“やっぱりか”という印象ですね」そう話すのは、テレビ局関係者。彼とは3日、麻薬取締法違反（共同所持）容疑で逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）のことだ。「警察関係者によると、今年に入ってから清水容疑者が大麻を使用しているという情報があり、警視庁が捜査を進めていたようです。そして3日の早朝、東京都杉並区にある清水容疑者の自宅に警視庁が家