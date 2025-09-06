2025年9月は、なんといっても8日の皆既月食に期待したい。今年2回目の皆既月食だが、1回目（3月13日〜14日）は日本では見られず、今回は、日本で比較的いい条件で見られる３年ぶりのチャンスとなる。画像提供：明石市立天文科学館月食は、太陽・地球・月（満月）が一直線に並び、月が地球の影に入ることで起こる。満月の度に起こらないのは地球の軌道に対し月の軌道が少し傾いているためで、多い時で年2回ある。9月は農作物