19歳のお誕生日にあたる9月6日、いよいよ悠仁さまが成年式に臨まれる。宮内庁はそれに先立ち、5日に悠仁さまのお写真と映像を公開した。いずれも7月に、悠仁さまが通われる筑波大学の構内で撮影されたという。お写真と映像では、チェック柄が入った水色のシャツに、黒いボトムスをお召しになっていた悠仁さま。微笑を浮かべながら、落ち着いたご様子でキャンパス内を散策されたり、生き物を観察されたりするお姿が収められていた。