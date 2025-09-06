大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。昇進後初優勝を目指す大の里（２５）＝二所ノ関＝、豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱と、大関・琴桜（２７）＝佐渡ケ嶽＝による申し合い稽古では、先場所途中休場の豊昇龍が１３勝６敗と復調をアピール。大の里は３勝８敗と明暗が分かれた。大関取りに挑む関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は体調不良で欠