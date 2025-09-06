◆パ・リーグオリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム大阪）疲労に重い黒星が重なった。日本ハムはチャンスを生かせずゼロ封負け。ドタバタ移動の末の敗戦に、新庄監督は「新幹線で７時間？練習もできなくて、こういう結果になりますね。やっぱ打つ方では準備が大事ってことが分かった試合」と淡々と振り返った。またも大阪移動だった。東海道新幹線が台風１５号の影響で、一時運転を見合わせ。東京駅を６９分遅れで