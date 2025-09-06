◆テニス全米オープン第１２日（４日、ニューヨーク、ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（２７）＝フリー＝が逆転で敗れ、全米３度目、４大大会５度目の決勝進出を逃した。同９位でウィンブルドン準優勝のアマンダ・アニシモバ（２４）＝米国＝に、日付けをまたぐ２時間５６分の熱戦の末、７―６、６―７、３―６で敗れた。４大大