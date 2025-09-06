Ｊ２磐田は６日、Ｊ１清水と練習試合（アイスタ、４５分×２本）を行う。１６年に在籍した古巣との一戦を迎えるＤＦ川口尚紀が自身の先発奪回に向け猛アピールすることを誓った。思い出の地で躍動する。新潟でプロキャリアをスタートした１年目の１３年、ＦＷ川又（現Ｊ３沼津）の得点を呼び込み初アシストを記録した会場がアイスタだった。１６年に期限付き移籍で清水入りし、同年は１９試合で１得点。当時のチームメートで現