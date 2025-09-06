メッツの千賀滉大（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、メッツは5日、千賀滉大投手のマイナー3A降格を発表した。故障から復帰後の9試合で白星がなく、今季は22試合で7勝6敗、防御率3.02だった。メジャー3年目の千賀は開幕から好調を維持していたが、6月12日の試合で一塁ベースカバーに入る際に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（IL）入りした。7月11日に戦列に戻って以降は調子が上がっていなかった。