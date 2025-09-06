カフェチェーンによるティーカフェが増加している。2025年7月18日にはサンマルクのティーカフェブランド「サンマルクカフェ＆茶」もオープン（撮影：大澤誠）【写真を見る】パンやデニッシュは店内のオーブンで焼き上げ、サンドイッチも手作りカフェチェーンのティーカフェ業態参入が近年加速している。スターバックスは2020年7月より「スターバックス ティー＆カフェ」をスタートし、15店舗を展開。タリーズは「タリーズコーヒー