今回の3安打をきっかけに好調を維持していきたいところだ(C)Getty Imagesレッドソックスの吉田正尚は9月最初の出場となった、現地時間2日のガーディアンズ戦で3本の長短打を放ち勝利に貢献した。7月の復帰初戦以来となる1試合3安打をマークし、バットマンとしてのスキルの高さを見せつけた。だが、右肩の手術の影響から大きく出遅れたメジャー3年目、吉田は最終盤において、さらなる活躍が求められている。【動画】驚愕の打球速