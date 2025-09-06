MLB球団への移籍の可能性が伝えられた岡本(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext日本の大砲は、鵜の目鷹の目のメジャースカウトたちの垂涎の的となっている。現地時間9月4日、各国球界の移籍情報を日夜発信している米専門サイト『MLB Trade Rumors』は、「NPBからカズマ・オカモトがMLBにポスティングされる見込み」と銘打った記事を掲載。今オフに巨人の岡本和真がメジャー移籍の可能性が浮上している事実を伝えた。【動画】この