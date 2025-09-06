白のランドクルーザーとの“2ショット”が話題の吉田知那美(C)Getty Images2022年北京五輪カーリング女子日本代表の吉田知那美（ロコ・ソラーレ）が、9月5日に自身のインスタグラムを更新。愛車とみられる白のランドクルーザーとの“2ショット”を投稿し、フォロワーの反響を呼んでいる。【写真＆動画】白のランドクルーザーに青い空…吉田知那美の投稿をチェックトップアスリートの意外な素顔が垣間見えた。吉田は冒頭に「平