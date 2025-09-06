「二科展」で連続入選するなど絵画の腕に定評がある歌手の工藤静香が自作の絵画を披露した。工藤は６日までに自身のインスタグラムを更新。「心に波立ちが生じ、安らぎが遠のく時でも静かに落ち着きを取り戻し、信念を胸に一歩一歩進む姿。その中で日々必要な集中力、内に秘めて積み重ねてゆく力。この絵は、そんな強さと静けさをイメージして、こつこつコンサートの合間に描き上げたものです」と記し、ブルーを基調にした