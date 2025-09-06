◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６ヤクルト（５日・横浜）これぞハマの主砲だ。ＤｅＮＡ・筒香は一瞬立ち止まってから走り出した。ＮＰＢ復帰後、初めて「４番・三塁」でスタメン出場。２―３の６回２死、高梨の１４４キロ直球を流し打ちした。打球は高々と舞い上がり、左翼ポール際に飛び込む同点１５号ソロ。打球速度１５９キロ、推定飛距離１０９メートル、試合を振り出しに戻す一発に「感覚はすごくいい状態が続いてい