昭和の青春歌謡スター「御三家」の一人で、「潮来笠」や「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。＊＊＊橋さんは本業の歌だけでなく、プライベートでも多くの注目を集めた。１９７１年に客室乗務員の女性と結婚。２人の子どもをもうけ、妻もメディア活動をするなど、おしどり夫婦とし