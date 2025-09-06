FIFAワールドカップ26欧州予選グループIの第5節が5日に行われ、イタリア代表とエストニア代表が対戦した。ここまで2試合を消化した欧州予選で1勝1分を記録し、前節をもってルチアーノ・スパレッティ監督が退任となったイタリア代表。今節はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の初陣であり、新体制となった“アズーリ”の戦いに注目が集まる。システムは『4−4−2』が採用され、2トップにはモイーズ・キーンとマテオ・レテギを起用