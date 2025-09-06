20年に最優秀中継ぎ投手に輝いた中日の祖父江大輔投手（38）が5日、名古屋市内で会見し、今季限りでの現役引退を表明した。「戦力になれていないから仕方ない。悔いはない」愛知高、愛知大、トヨタ自動車から13年ドラフト5位で入団。12年目の今季は18試合に登板し、6月11日の楽天戦で史上112人目となる通算500試合登板を達成。通算509試合は全て救援登板だった。「中継ぎは天職。丈夫に生んでくれた親に感謝です」と振り返っ