◇セ・リーグ中日1―0巨人（2025年9月5日バンテリンD）助っ人砲が天敵を粉砕した。中日・ボスラーが“山崎撃ち”の決勝ソロを放ち、チームを4位浮上に導いた。「めちゃくちゃ凄い投手から大きい一打が出たのはうれしいよ」バンテリンドームでの山崎に対して、22年8月11日の初対戦から4年目、計45イニング目でチーム初アーチ。5回1死まで完全投球を許していた右腕に、同球場で初めて土をつけた千金弾だった。虎の子の