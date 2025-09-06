5日、兵庫県宝塚市とフィットネスクラブを運営するティップネスは、災害時の健康づくりなどに関する連携協定を結びました。兵庫県宝塚市は、フィットネスクラブを運営するティップネスと災害時の包括連携協定を結び、締結式が行われました。連携協定では、ティップネスが宝塚市とともに定期的な救命講習を行ったり、災害時には、避難所や仮設住宅にインストラクターを派遣し運動不足から起こる体調不良を防ぐための指導を行うとい