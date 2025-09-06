石破総理はきのう、物価高などに対応するため新たな経済対策を秋に策定すると表明しました。石破総理「アメリカの関税措置の実施状況及び、それの我が国に対する影響。そのような諸情勢を見極めながら、この秋に経済対策を策定をいたします」石破総理はきのう、“賃上げが物価上昇を安定的に上回るまでの間、支援が必要だ”として、新たな経済対策を策定すると表明しました。参議院選挙で自民・公明の与党が公約に掲げた国民一律2