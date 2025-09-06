スポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」から、2025年秋冬の新作コレクションが登場します。ディレクターにMIN-NANOオーナーの中津川吾郎氏を迎え、“温故知新”をテーマに展開される全21型。ワークやアウトドア、ミリタリーをベースに、現代的な感性で再構築されたラインナップは、ヘッドウェアからアパレル、キッズモデルまで幅広く揃います。9月6日より順次発売