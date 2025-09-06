台風15号の影響で線状降水帯が複数発生した静岡県では、各地で突風による被害が相次ぎました。きのう、静岡県内では線状降水帯が複数発生し、静岡空港の駐車場では多くの車が水没しました。牧之原市では突風が発生し、市によりますと、5日午後8時の時点で228棟の住宅で屋根が飛ばされるなどの被害がありました。突風によるけが人も相次ぎ、地元の病院によりますと、30人ほどが治療を受けたということです。市内では多くの電柱が倒