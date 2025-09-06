中国外交部の郭嘉昆報道官は9月5日の定例記者会見で、ポルトガルのルイス・モンテネグロ首相が9月8日から10日まで訪中すると発表しました。記者からは、具体的な日程や中国側の期待について質問が出ました。郭報道官は、「今回は、モンテネグロ首相にとって初めての訪中だ。訪問期間中には習近平国家主席、さらに李強総理と趙楽際全人代常務委員長ともそれぞれ会談して、二国間関係や共通の関心事項について踏み込んだ意見交換を行