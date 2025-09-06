先発予定のグラスノーが背中の張りで登板回避【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦前に取材に応じ、この日先発予定だったタイラー・グラスノー投手は背中の張りで登板を回避することを決めたと語った。代わりに、大谷翔平投手が「1番・投手兼指名打者」で今季12度目の先発マウンドにあがる。ロバーツ監督は、大谷が