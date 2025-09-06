2025年９月５日、今季の浦和レッズで思うように結果を出せていない原口元気が「海外クラブ移籍前提の手続きと準備」でチームを離脱することになった。日本代表としても活躍した34歳のMFは今回の決断について、クラブの公式サイトを通じて素直な心境を述べている。浦和復帰以降の歯痒い思い、クラブへの愛情、引退後のビジョン、そしてファン・サポーターへの感謝を綴った“魂溢れるメッセージ”（全文は後述）を受け、SNS上で