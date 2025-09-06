札幌市中央区の市民交流プラザにある劇場「ｈｉｔａｒｕ」で、運営側がコンサートなどを行う団体から、電源の利用料金を誤って余分に徴収していたことがわかりました。総額は２２５４万円にのぼります。「ｈｉｔａｒｕ」を運営する札幌市芸術文化財団は、開業した２０１８年１０月から２０２５年７月までの間、照明器具などを持ち込んだ１９の団体から電源の利用料金を誤って余分に徴収していたと発表しました。財団によりま