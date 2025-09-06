東京都庁舎東京都は認知症に対する正しい理解を促すためのシンポジウムを、25日に新宿区の都議会議事堂で開く。9月の認知症月間に合わせた取り組みで参加費無料。申し込みは都のホームページから、11日午後5時まで。厚生労働省によると、認知症高齢者は2022年が443万人で、40年は584万人との推計もある。シンポでは「認知症世界の歩き方」の著作があるNPO法人イシュープラスデザイン代表筧裕介さんの講演や、当事者らによる座