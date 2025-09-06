8月31日に第1子出産を公表した女優の金子さやか（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。「#マタニティフォト」とハッシュタグをつけ、「#9ヶ月」時に撮影した記念写真を投稿した。ロングヘアを束ね、体にフィットしたノースリーブロングワンピース姿。スレンダーな体で、おなかが目立つショットを公開した。「お腹大きいのがすでに懐かしい」と記し、「この世界にようこそ」と第1子にもメッセージを伝えた。ファンやフォ