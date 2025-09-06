歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、都内の病院で4日に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。橋さんと1966年（昭41）に公開された映画「恋と涙の太陽」と「汐風の中の二人」で共演した女優早瀬久美（73）がコメントを発表した。「デビュー間もない頃、橋さん主演の松竹映画で何作かご一緒せていただきました。特に思い出に残るのは、映画「恋と涙の太陽」の