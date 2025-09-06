２０２２年にステージ３の頸（けい）部食道がんの重複がんが判明し、化学治療などを経て、２３年に寛解した女優の秋野暢子が、１歳の誕生日を迎えた初孫とのほっこりショットを公開した。秋野は６日までに自身のインスタグラムを更新。「今日、孫が１歳になりました。あっという間の１年です。昨年の今日、元気に産まれてきた子に命が繋がる大切さを感じ教えて貰った事を改めて思い出しています。これからも、なるべく長く成