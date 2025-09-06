◆米大リーグカブス―ナショナルズ（５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ナショナルズの小笠原慎之介投手が５日（日本時間６日）、敵地のカブス戦、２―８の５回に３番手で登板し、２回を１安打２失点。米国で初対戦の鈴木誠也は中飛に抑えた。防御率は５・６７となった。現地８月３１日のレイズ戦、９月３日のマーリンズ戦で２試合連続３者凡退と完璧な内容だった小笠原。この日も５回は一邪飛、中飛、二ゴロと