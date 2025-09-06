焼肉ライクは9月10日の“牛タンの日”に合わせ、見た目も味わいもインパクト抜群、全長20センチ超えの「大判牛タン」を数量限定で販売する。価格は500円（税込み）。販売期間は9月10日から、なくなり次第終了。「大判牛タン」は、焼肉ライクの人気シリーズ「バイヤーズセレクト」の第6弾。牛タンの中でも味わいが異なる「タン元」「タン中」「タン先」の3部位を、1枚で一度に堪能できる、食べごたえのある特別な一枚だ。「タン先」