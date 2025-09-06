NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3653.30（+46.60+1.29%） 金１２月限は反発。時間外取引は、ドル安を受けて堅調となった。欧州時間に入ると、買いが一巡し、上げ一服となった。日中取引では、予想以下の米雇用統計を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS