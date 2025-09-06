NY原油先物10 月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.87（-1.61-2.54%） ニューヨーク原油の期近は続落。７日の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国の会合で増産を検討すると伝えられたことが圧迫要因になった。また米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間石油在庫統計で、米原油在庫が予想に反して増加したことも下げ要因になった。 MINKABU PRESS