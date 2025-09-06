５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２２０・４３ドル安の４万５４００・８６ドルだった。５日に発表された米雇用統計を受け、米景気の先行きへの懸念が強まった。５日に発表された米雇用統計では、非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を大きく下回った。米国の景気が冷え込みつつあるとの警戒感から金融大手ＪＰモルガン・チェースや半導体大手エヌビディアなどの銘柄が売られた。ダウ平